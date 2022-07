„Lügen haben kurze Beine“ Peter Liese begrüßt Rücktritt von Boris Johnson

Chance für bessere Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der Europäischen Union / Für Menschen und Wirtschaft in Südwestfalen sind verlässliche Beziehungen zu Großbritannien wichtig

brilon-totallokal: Hochsauerlandskreis: „Lügen haben kurze Beine. Man hatte den Eindruck, dass dieses alte Sprichwort für alle gilt, außer für Boris Johnson. Doch nun haben ihn seine Lügen endlich eingeholt. Ich begrüße den Rücktritt ausdrücklich. Der Schaden, den Johnson durch seine Lügenkampagne und den darauffolgenden Beschluss zum Brexit angerichtet hat, ist erheblich und auch ein neuer britischer Premierminister wird den Brexit nicht sofort rückgängig machen.

Es bleibt zu hoffen, dass wenigstens die Verletzung der Abkommen mit der Europäischen Union, die Johnson angekündigt hat, vom Tisch ist. Für die vielen britischen Mitbürger in Südwestfalen, für die vielen Südwestfalen in Großbritannien und für unsere Wirtschaft ist es wichtig, dass wir verlässliche Beziehungen haben und dass vielleicht eines Tages Großbritannien wieder in die EU zurückkehrt. Die Hoffnung darauf, ist mit dem heutigen Tag etwas gewachsen.“, erklärte Peter Liese.

Bild: Peter Liese, hier bei einer Veranstaltung zum Thema Brexit, zusammen mit der gebürtigen Lüdenscheiderin und in Großbritannien lebenden Birgit Clark

