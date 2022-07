Nach langer Pause wird vom 9. bis 11. Juli in Madfeld endlich wieder Schützenfest

Gastronomisches Angebot im Außenbereich deutlich erweitert!

brilon-totallokal: Damit alle Gäste mit gutem Gewissen teilnehmen können, wird das gastronomische Angebot im Außenbereich deutlich erweitert. Auf den Rasenflächen um die Schützenhalle werden zahlreiche Tische und Bänke aufgestellt, damit die Speisen und Getränke unter freiem Himmel genossen werden können.

Als Festmusik konnte erneut die Musikkapelle Meerhof engagiert werden. Unterstützt werden sie im Laufe des Wochenendes durch den Musikverein Madfeld, den Tambourkorps Unitas Scharfenberg und den Musikverein Siddinghausen.

Am Samstagabend um 19 Uhr treten die Schützen am Scheuernplatz zur Abholung des Vogels an, der in diesem Jahr von Ralf Willeke und seinen Freunden gebaut wird. Im Rahmen des Stangendabends werden verdiente Schützenbrüder und der erste Teil der langjährigen Mitglieder geehrt.

Der Sonntagmorgen beginnt um 9:15 Uhr mit dem Antreten zur Schützenmesse, die um 9:30 Uhr in der Schützenhalle zelebriert wird. Im Anschluss erfolgen weitere Mitgliederehrungen, bevor der Musikverein Madfeld den Frühschoppen mit einem Konzert begleitet.

Den Höhepunkt des Tages bildet um 14:30 Uhr der große Festzug mit dem amtierenden Königspaar Frederick Brune und Laura Spiekermann sowie den Jubelpaaren. Nach dem Umzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal folgt der Königstanz in der Schützenhalle.

Gegen 18 Uhr wird der Nachfolger des amtierenden Jungschützenkönigs Darius Bödefeld ermittelt. Gegen 19 Uhr beginnt dann der Tanzabend für alle Festgäste.

Am Montagmorgen treffen sich die Schützen um 9:15 Uhr am Scheuernplatz, um das Königspaar ein letztes Mal von zu Hause abzuholen. Nach Ankunft in der Schützenhalle findet ab 9:30 Uhr das gemeinsame Schützenfrühstück statt, zu dem neben den Schützen auch alle Madfelderinnen und Madfelder sowie natürlich auch alle Feriengäste und Besucher willkommen sind.

Um 10:30 Uhr wird die Königin Laura Spiekermann offiziell verabschiedet. Danach beginnt das Vogelschießen. Gegen 14:30 Uhr erfolgt die offizielle Proklamation des neuen Schützenkönigs, der im Anschluss nach Hause gebracht wird.

Das neue Königspaar wird sich beim Festzug um 18:30 Uhr dem Schützenvolk zeigen. Nach dem Königstanz und dem Kindertanz folgt der Schützenball, mit dem das Fest sicherlich erst in den frühen Morgenstunden ausklingen wird.

Die Schützenbruderschaft lädt alle Schützenfestfreunde und Gäste herzlich nach Madfeld ein und wünscht allen Teilnehmern und Besuchern frohe und gesellige Schützenfesttage.

Mit freundlichem Schützengruß – Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld 1853 e.V. / Nicolas Amen

