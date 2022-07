SAVE the DATE

Tag der offenen Tür der Tanzsportgemeinschaft Hochsauerland 1996 e.V. Brilon

brilon-totallokal: Brilon: Wer mal verschiedene Tänze sehen und vielleicht auch selber ausprobieren will, der sollte sich den 27.08.22 merken. Die Tanzsportgemeinschaft Brilon bietet an diesem Tag die Möglichkeit dazu. Bei Kaffee und Kuchen wird von 14:00-18:00 Uhr locker in der Bahnhofstrasse 42 in Brilon getanzt.

Weitere Informationen unter www.tsg-brilon.de .

Fotocredits: TSG Brilon

Quelle: Tanzsportgemeinschaft Hochsauerland 1996 e.V. Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon