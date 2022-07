Dirk Wiese besucht junge Unternehmen im Sauerland

Start-Up-Tour durch das Sauerland

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Am Dienstag wird der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese eine Start-Up-Tour durch das Sauerland machen. Los geht es bei DIVE INN – Die Innovationsagentur in Winterberg. Im Anschluss geht es dann weiter nach Schmallenberg zu Digital Compliant und zum Abschluss zum Keks Kreator nach Brilon. „Das Sauerland hat wirtschaftlich unglaublich viel zu bieten. Vom traditionellen familiengeführten Mittelstand bis hin zu jungen Start-Ups. Ich freue mich auf den Austausch vor Ort“, so Dirk Wiese.

Fotocredits: Photothek

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon