Brennstoffkrise und Klimaschutz: Unternehmen tauschen sich aus

Zweites Treffen des Sauerland-Industrie – Klimaschutz- und Energieeffizienz-Netzwerks SIN_KEEN

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Meschede: Dass für die Herstellung von Gussteilen viel Energie für das Schmelzen aufgewendet werden muss, ist allgemein bekannt. Wie bisher Energie eingespart werden konnte und was zukünftig noch möglich ist, diskutierte das gastgebende Unternehmen M. Busch GmbH & Co. KG beim zweiten Netzwerktreffen in Wehrstapel mit den SIN_KEEN-Mitgliedern. Durch ihren hohen Energiebedarf sind alle beteiligten Unternehmen von der aktuellen Brennstoffkrise besonders betroffen, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen: Das Netzwerkthema hat an Brisanz weiter zugenommen.

Für alle Unternehmen gilt, dass sie sehr kurzfristig Strategien beim Umgang mit den extrem steigenden Energiepreisen finden müssen, ohne langfristig Klimaneutralität aus den Augen zu verlieren. Aus den bereits etablierten Energiemanagementsystemen lassen sich immer weitere Effizienzmaßnahmen ableiten, allerdings werden die Spielräume mit fortschreitender Optimierung kleiner. Von der Kooperation im Netzwerk versprechen sich die teilnehmenden Unternehmen Synergien, mit denen sie ihre Effizienzziele auch mit Blick auf den Klimaschutz weiterentwickeln können. Nicht zuletzt werden in diesem Zusammenhang noch stärker Aspekte der Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit berücksichtigt, der fachliche Austausch dazu soll auch hier zu neuen und übertragbaren Ideen führen.

Neben der Verabredung von Zielen für die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen waren bei dem Treffen wieder ganz wesentlich Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Kooperation. Dazu gab es eine auf das Thema der Veranstaltung ausgerichtete Betriebsführung mit Darstellung von Best Practice Beispielen und daran anschließenden Gesprächen unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Trägerin des Netzwerkes ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis. Fachlich und wissenschaftlich begleitet und moderiert wird es von der Effizienz-Agentur NRW, Werl und der Fachhochschule Südwestfalen, Meschede.

Unternehmen im Netzwerk:

Borbet GmbH, Hallenberg

Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG, Meschede

Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG, Brilon

Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG, Brilon

Jakob Eschbach GmbH, Marsberg

Katharina Tillmann Papier- und Wellpappenfabrik e.K., Sundern

Busch GmbH & Co. KG, Bestwig

Olsberg GmbH, Olsberg

Oventrop GmbH & Co. KG, Olsberg

Ritzenhoff AG, Marsberg

Tital GmbH, Bestwig

TRILUX GmbH & Co. KG, Arnsberg

WEPA Deutschland GmbH & Co. KG / WEPA Hygieneprodukte GmbH, Arnsberg/Marsberg

Weitere Informationen zum Netzwerk: https://klimaschutz-hsk.de/startseite/energieeffizienz-und-klimaschutz-netzwerk-hsk/

Bild: Die energieintensive Herstellung von Gusseisen bei M. Busch wurde bei der Betriebsbesichtigung deutlich.

Fotocredits: WFG HSK

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon