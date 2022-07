Die Versorgungssituation bleibt kritisch während der Ferien in NRW

Mo 18.07.2022 in Brilon von 15:00 – 20:00 Uhr in der Schützenhalle, Altenbürener Str. 19

Di 19.07.2022 in Marsberg Meerhof von 17:00 – 20:00 Uhr in der Schützenhalle, Dalheimer Str. 32

Di 26.07.2022 in Brilon Alme von 17:00 – 20:00 Uhr in der Gemeindehalle, Graf-von-Spee-Str.

brilon-totallokal: DRK: Die Versorgungslage für Blut und Blutprodukte bleibt bundesweit kritisch. Mit der Kampagne #missingtype – erst wenn’s fehlt, fällt‘s auf haben die DRK-Blutspendedienste bereits zum Weltblutspendetag am 14. Juni auf die Bedeutung der Blutspende aufmerksam gemacht. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, hohe Temperaturen, sowie ein hohes Reiseaufkommen sorgen seit Wochen für eine rückläufige Spendebereitschaft.

Stephan Jorewitz vom Zentrum für Transfusions­medizin in Hagen ruft zur Blutspende: „Bitte beziehen Sie die Blutspende mit ein in Ihre Ferienplanung. Reservieren Sie sich einen Termin zur Blutspende unter www.blutspende.jetzt“ Ein Blutkonserven-Notstand – auch in Nordrhein-Westfalen – kann nur durch eine erhöhte Spende­bereitschaft in der Region abgewendet werden.

Infos sowie Bilder und Grafiken von der Kampagne gibt es unter www.missingtype.de. Die 3G-Regelung auf allen vom DRK-Blutspendedienst West angebotenen Blutspendeterminen entfällt. Die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (mindestens OP-Maske) besteht weiterhin.

Um Termin­reservierungen unter www.blutspende.jetzt wird ausdrücklich gebeten; sie reduzieren Warteschlangen und sichern Abstände.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet.

Weitere Informationen und Corona-FAQ finden Sie unter www.blutspendedienst-west.de/corona.

Quelle: Stephan Jorewitz – DRK-Blutspendedienst West – Zentrum für Transfusionsmedizin Hagen

