Endlich wieder Schützenfest in Usseln

brilon-totallokal: Willingen-Usseln: Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es endlich wieder möglich vollumfänglich zusammen zu feiern. Vieles hat sich durch Pandemie aber auch durch den Krieg in der Ukraine geändert. Umso mehr sehnen sich alle Schützenbrüder und alle Upländer danach, wieder ein wenig „Normalität“ zu erleben. Dazu gehört sicher das gemeinsame Feiern mit guter Musik, Unterhaltung und bester Verpflegung beim Schützenfest. Als das wird man in Usseln an drei tollen Tagen erleben dürfen.

Mit dem Musikverein Baltringen wurde erstmalig ein Höchststufen-Blasorchester aus Oberschwaben als Festmusik engagiert. Die über 50 Musiker unter der Leitung von Bundesdirigent Thomas Hartmann können auf zahlreiche Auszeichnungen verweisen und spielen in der Höchststufe des Baden-Württembergischen Musikverbandes. Mit Thomas Hartmann steht dem Orchester ein ausgewiesener Profi als Dirigent voran. Hartmann dirigiert mehrere Orchester und ist Bundesdirigent des Allgäu-Schwäbischen Musikverbandes.

Die Oberschwaben sind in der Lage, jeden Saal in kürzester Zeit zum Brodeln zu bringen und werden bereits am Samstagabend bei der „Blasmusikparty“ richtig Gas geben. In weiteres Highlight wird am Sonntagmorgen (10:45 Uhr) das Platzkonzert vor der Schützenhalle sein, dieses ersetzt das frühere Frühkonzert.Am Samstagabend öffnet auch wieder die „Club-Lounge“ im Diemelsaal dort kann man in chilliger Atmosphäre, bei coolen Drinks feiern.

Der Festzug

Von Beginn an, also seit fast 150 Jahren ist es in Usseln üblich, dass sowohl das Königspaar, als auch der komplette Hofstaat (meist 10-15 Paare) bei den Festzügen in offenen Pferdekutschen durch den Ort fahren. Seit rund 30 Jahren fährt das Königspaar sogar 4-spännig bzw. einmal sogar 6-spännig. Während Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts noch viele Bauern im Ort Pferde und auch Kutschen hatten, werden diese heute aus der ganzen Region zusammengeholt, um der alten Tradition Folge zu leisten. Großen Anteil daran hat immer die Wilke-Mühle in Usseln, die nicht nur selbst Kutschen und Pferde stellt, sondern auch die anderen Kutschen vermittelt und seine Hallen zum Anschirren von Pferden und Kutschen zur Verfügung stellt. Die Kutschen werden in der Woche vor dem großen Fest von Königspaar und Hofstaat mit hunderten Blumen festlich dekoriert. Es ist immer wieder ein Augenschmaus diese dann in den beiden Festzügen am Sonntag (13:30 Uhr) und Montag (15:30 Uhr) zu erleben. Auch das Kinderkönigspaar bekommt natürlich eine Kutsche zur Verfügung gestellt. Sodass immer 8-10 Kutschen im Umzug dabei sind.

Am Sonntag 13:30 Uhr steht natürlich der große Festzug mit dem Königspaar Carsten und Nicole Engelbracht mit ihrem Hofstaat im absoluten Mittelpunkt. 8 Kutschen, 7 Musikgruppen und 6 Schützenzüge werden im Festzug dabei sein und sicher wieder tausende Besucher an die Straßen locken. Die Bundestraße wird übrigens am Sonntag (13:30 Uhr) und Montag (15:30 Uhr) während der Festzüge komplett gesperrt sein. Besucher werden gebeten entsprechend früh genug nach Usseln zu kommen.

Festzug und Verkehr

Aufgrund von Sicherheitsauflagen kommt es am Sontag und am Montag während der großen Festzüge zu einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Usseln (B251). Am Sonntag von 13:30 Uhr bis ca. 14:30 Uhr und am Montag von 15:30 bis ca. 16:30 Uhr. Die Festzugsbesucher werden dringend gebeten rechtzeitig anzureisen. Eine Einfahrt in den Ort ist bis zur Sperrung möglich. Die Umzüge beginnen pünktlich um 13:30 bzw. 15:30 Uhr. Parkplätze sind im Ort und in den Seitenstraßen ausreichend verfügbar.

Abends gibt mit „SOUNDPARK“ eine neue Tanz- und Partyband aus Hagen ihre Visitenkarte beim Schützenfest in Usseln ab. Pure Spielfreude, aufmerksame Musiker, tolle Stimmen und immer der richtige Song im richtigen Moment – darunter macht es diese Band nicht! SOUNDPARK ist eine erfahrene sechsköpfige Band. Das Repertoire ist ein für jeden Anlass genau zugeschnittenes musikalisches „Best of“. Pop–Rock-Cover…aber vom Allerfeinsten! Aber natürlich auch immer absolut tanzbare Musik für alte und neue Könige ;-)

Dann geht es am Montagvormittag an der Lohwaldschanze ans Gewehr und der Nachfolger für König Carsten wird ermittelt. Das mit Spannung erwartetet Schießen wird vom Musikverein Baltringen musikalisch umrahmt und beginnt um 11 Uhr. Nachmittags um ca. 15:30 Uhr stellt sich das neue Königspaar nebst Hofstaat der Bevölkerung und den Besuchern in einem weiteren Festzug mit 8 Kutschen vor.

Am Abend hat dann nochmals Musik und Party Vorrang, wenn ab 20 Uhr bei der Königsparty zu den Klängen von „KRAFTSTOFF das große Upländer Schützenfestfinale eingeläutet wird. „Frech-druckvoll-und nicht so brav“ unter diesem Motto starten die Musiker aus Ostwestfalen erstmals in Usseln. Die fünf Profimusiker zeichnen sich durch eine große Instrumentenvielfalt und daraus resultierendem sehr vielfältigen Repertoire aus. Dieses reicht von Volkstümlich über Schlagern bis hin zu aktuellen Hits und Rockmusik. „Die Party wird also fett“. Freuen wir uns auf einen erneut unglaublichen Party- und Tanzabend in der Schützenhalle!

An allen Tagen wird auch wieder auf den drei Festplätzen vor der Schützenhalle ein Rummelplatz aufgebaut. Einige Änderungen bei den Schaustellern sorgen in diesem Jahr für einen noch abwechslungsreicheren Unterhaltungsspaß.

Beim großen Festzug am Sonntag sind mit dabei:

Musikzüge:

der Musikverein Baltringen

„Zo toeter als“ aus Holland

Spielmannszug Bad Arolsen/Höringhausen

der Musikverein Rhena

die Schützenblaskapelle Willingen

das Tambour-Korps Bad Wünnenberg

der Musikverein Düdinghausen

Schützenzüge:

Schützengesellschaft 1877 Usseln

Schützengesellschaft Willingen

Schützenverein Schwalefeld

Schützenverein Bömighausen

Schützengilde Korbach

Kyffhäuser Kameraden Neerdar

