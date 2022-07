Gedächtnis trainieren durch bewegen

Bewegen macht stark. Überlegen und bewegen machen doppelt stark – körperlich wie geistig

brilon-totallokal: HSK/Soest: „Überlegen und bewegen gehören zusammen, denn die Steuerung unserer Bewegungen geht vom Gehirn aus“ erklärt Gaby Gill. Die zertifizierte Gedächtnistrainerin und Ausbildungsreferentin des Bundesverbandes Gedächtnistraining e.V. (BVGT) bietet bei der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen ein Seminar unter dem Titel „Überlegen und bewegen – drinnen und draußen“ vom 2. bis 3. September 2022 in der Tagungsstätte Soest an.

Bewegung versorgt das Gehirn mit Sauerstoff und Nährstoffen und erhöht die Denkleistung – das ist eine Binsenweisheit. „Durch bestimmte Bewegungsübungen werden die beiden Gehirnhälften besser vernetzt, die Konzentration erhöht, die Orientierung geschult. Beweglichkeit und Reaktionsschnelligkeit werden verbessert und die Gruppendynamik gefördert“, erläutert die Fachfrau. Im Seminar werden Bewegungsübungen mit kognitiven Aufgaben verknüpft, indoor wie outdoor. Alle Interessierte und jene, die mit der Teilnahme an diesem Seminar ihr Zertifikat des BVGT um drei Jahre verlängern wollen, können sich anmelden. Die Kosten betragen 139 € ohne Kost und Logis.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-230, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de.

