Erste Hilfe ist keine Frage des Alters

Die wichtigsten Regeln in Erster-Hilfe erlernen

brilon-totallokal: Brilon: Erste Hilfe sollte jeder leisten können, da schnelles, beherztes Handeln Leben retten kann. Gerade zuhause passieren die meisten Unfälle, oder es entstehen z.B. bei der Pflege von Angehörigen Situationen, in denen rasche Hilfe geleistet werden muss. Vor diesem Hintergrund bietet der Caritasverband Brilon, zusammen mit der Referentin Heide Rinke vom DRK Brilon, einen kompakten Vormittagskurs speziell für Senioren an. Gezielt werden die wichtigsten Regeln in Erster-Hilfe vermittelt. Inhalte sind:

Schlaganfall und Herzinfarkt

Diabetischer Notfall

Stabile Seitenlage

Herz- Lungen Wiederbelebung

Verhalten bei Stürzen und Möglichkeiten der Prävention

Absetzen eines Notrufs

Der Kurs findet am Mittwoch, 17. August 2022, von 9 bis 12 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8, in Brilon. Um Anmeldung wird aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl gebeten. Die Kursgebühr beträgt 25 € pro Person und ist vor Ort zu entrichten.

Anmeldung & Auskunft bei Jutta Hillebrand-Morgenroth unter Telefon 02961 9657 414. Es gilt die 3-G-Regel. Innerhalb des Seniorenzentrums muss bis zum Kursraum eine Maske getragen werden.

Fotocredits: JamesRein from Pixabay

Quelle: Caritasverband Brilon e.V.

