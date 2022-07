„Kinderclub mit Sarah“ im Sauerland-Museum Arnsberg

Für Grundschulkinder von 6-9 Jahren

brilon-totallokal: Arnsberg / Hochsauerlandkreis: Nach den Sommerferien startet im Sauerland-Museum der neue Kinderclub. Gemeinsam mit Museumsguide Sarah verbringen die Clubmitglieder von August bis Dezember fünf spannende Nachmittage im Museum.

Die Clubkinder treffen sich einmal im Monat am Donnerstag Nachmittag und erkunden das Museum mit unterschiedlichsten Themenschwerpunkten. Am ersten Clubtag machen sich die Teilnehmenden bei einer Schnitzeljagd mit ihrem jahrhundertealten Clubhaus vertraut.

An den weiteren Nachmittagen reisen sie mal in die Zeit der Neandertaler und erforschen die Höhle im Museum oder der Ausflug führt ins Mittelalter, wo sie in der Kleidung von Ritter und Burgfräulein die Burg erstürmen. Auch ein Ausflug in das Feuerwehrmuseum Arnsberg und ein Besuch in der Museumswerkstatt stehen auf dem Programm.

Die Termine sind 18. August, 22. September, 27. Oktober, 17. November und 15. Dezember, jeweils von 15:30-17:00 Uhr.

Die Clubmitgliedschaft kostet 24 €. Alle teilnehmenden Kinder erhalten einen Clubausweis. Weitere Infos und Anmeldung unter 02931 94-4444, über die Homepage www.sauerland-museum.de oder [email protected].

Bild: Auf die Clubmitglieder warten spannende Abenteuer im Museum.

