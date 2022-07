Maskottchen der Kinderkommission des Deutschen Bundestags sucht einen Namen

Das Maskottchen sucht einen geeigneten Namen nach jahrelanger Namenslosigkeit

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis / Berlin: Seit vielen Jahren hat die Kinderkommission des Deutschen Bundestags nun schon einen Stofftieradler als Maskottchen. Die Kommission gibt es seit 1988 als Unterausschuss des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Mitglieder setzen sich für die Wahrnehmung der Belange der Kinder ein. Nun sucht das Maskottchen einen geeigneten Namen nach jahrelanger Namenslosigkeit. Dazu ruft der Deutsche Bundestag Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland auf ihre Ideen einzureichen. Unter allen Einsendungen werden kleine Geschenke verlost.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese ermutigt alle Kinder und Jugendlichen aus dem Hochsauerlandkreis dazu, ihre Vorschläge einzureichen: „Ich würde mich sehr freuen, wenn der zukünftige Name des Stofftieradlers der Kinderkommission aus dem Sauerland kommt. Die Mitglieder der Kommission freuen sich über zahlreiche kreative Ideen. Mitmachen lohnt sich!“

Namensvorschläge können mit einer kurzen Begründung, warum der Name passt, bis zum 30. September per Mail an [email protected] oder per Post an Deutscher Bundestag Kinderkommission, Platz der Republik 1, 11011 Berlin gesendet werden.

