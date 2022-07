Auffahrunfall mit drei Verletzten

Die L742 musste für die Bergung gesperrt werden

brilon-totallokal: Olsberg: Auf der L742 zwischen Wulmeringhausen und Brunskappel ereignete sich gestern ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Gegen 16:55 Uhr wollte ein 61-jähriger Autofahrer aus Olsberg von der L742 nach links in die Straße „Am Bach“ abbiegen. Er hielt sein Fahrzeug an, weil er erst den Gegenverkehr durchlassen wollte. Das bemerkte ein 44-jähriger Autofahrer aus Winterberg zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des Olsbergers auf. Bei dem Aufprall wurden der Winterberger und sein 16-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Winterberg, schwer verletzt. Der Olsberger musste ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die L742 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Autos gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

