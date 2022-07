Motorrad von der Straße abgekommen – Fahrer schwer verletzt

Alleinunfall mit Motorrad endet im Krankenhaus

brilon-totallokal: Brilon: Ein 30-jähriger Mann aus Brilon fuhr gestern gegen 18:40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hoppecker Straße in Richtung B251. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dort prallte er gegen die Leitplanke und kam zu Fall. Er verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon