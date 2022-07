Und auf dem Baum wuchsen die herrlichsten Früchte …

Vom Reifen der Früchte der Erde und dem Ernten der Lebensfrüchte

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Be-SINNliche Erfahrungswoche für Erwachsene mit Märchen und Kreistänzen

Im September reift die Natur und bietet uns eine unendliche Fülle an Gaben, es kann viel geerntet werden. Es ist eine Zeit, in der das, was gesät und gepflegt wurde, nun zur Reife gelangt. Und das, was wir ernten, hat auf der einen Seite viel mit uns selbst und dem, was wir gesät haben, zu tun; auf der anderen Seite aber ist das, was wir ernten dürfen immer auch ein Stück Geschenk und Gnade.

In dieser Seminarwoche werden wir uns diesem Themenkreis widmen: Wir nehmen uns Zeit, darauf zu lauschen, was die Märchen von den Lebensfrüchten und ihrer Ernte erzählen. Dabei darf auch das Thema der Dankbarkeit nicht fehlen. In Gesprächen, Symbolarbeit und einfachen Kreistänzen vertiefen wir diese Themen und schauen dabei auch nach unseren eigenen Lebensfrüchten.

Richten Sie Ihre Anmeldung zu beiden Kursen bitte an das Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius

Bonifatiusweg 1 – 5

59955 Winterberg-Elkeringhausen

Fon: 02981 9273 – 0

Email: [email protected]

