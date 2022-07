„Ja, ich Parooka-ville“ – Sati und Jan heiraten in der Warsteiner Parooka Church

Warsteiner Brauerei feiert sechste Festival-Hochzeit

brilon-totallokal: Warstein: Kein Festival ohne Bier, keine Festival-Hochzeit ohne Warsteiner: Mit Freunden und Familie, DJ MOGUAI, 1LIVE-Moderator Daniel Danger und Show Girls heirateten Sati und Jan heute in der Warsteiner Parooka Church auf Deutschlands größtem Electronic Music Festival. Mit der Hochzeit geht für beide ein Traum in Erfüllung – auch im Hinblick auf den Trauzeugen. Musikproduzent und Star-DJ MOGUAI führte das Brautpaar zum Altar und bezeugte die Eheschließung vor der Standesbeamtin und den 50 Gästen.

„Wir sind überglücklich und dankbar, dass wir das Glück hatten, aus fast 1.000 Bewerbungen ausgewählt zu werden und uns die Warsteiner Brauerei diese einzig wahre Festival-Hochzeit schenkt“, freut sich Sati und Jan ergänzt: „Heute Abend werden wir mit unseren Gästen diesen besonderen Tag vor der Mainstage feiern und definitiv mit dem ein oder anderen frisch gezapften Bier darauf anstoßen.“ Nadja Gärtner freut sich mit dem Paar. Sie ist für das Music-Sponsoring bei Warsteiner und die Festival-Hochzeit verantwortlich: „Es ist einfach schön, dass wir Sati und Jan einen unvergesslichen Tag bereiten konnten. An oberster Stelle steht für uns nicht nur, unser Brautpaar und alle Beteiligten mit kaltem Bier zu versorgen, sondern auch unvergessliche Momente zu schaffen. Für die Ehe wünschen wir Sati und Jan – um es mit den Worten von Bill Parooka zu sagen – Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit – Prost!“

Noch bis zum Sonntag findet man am Flughafen Weeze die fiktive Stadt voller Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit. Diese bietet Musikbegeisterten neben der Warsteiner Parooka Church und Weltstar-DJs wie Afrojack, Felix Jaehn und Armin van Buuren eine Allround-Erlebniswelt mit Schwimmbad, Supermarkt, Postamt und Kirmes. Im Rathaus von Parookaville – im Schatten der riesigen Statue von Gründervater Bill Parooka – erhalten die „Citizens“ außerdem ihren offiziellen Pass samt Einreisestempel. Angestoßen wird nicht nur auf dem Festivalgelände, sondern auch bei den Konsumenten Zuhause mit der eigens designten 0,5L-Editionsdose, die die Warsteiner Brauerei jährlich in Kooperation mit PENNY organisiert.

Hintergrundinformation: Seit mehr als 15 Jahren engagiert sich die Warsteiner Brauerei bereits im Bereich Festival-Sponsoring und ist neben Parookaville unter anderem Partner von Rock am Ring und Rock im Park, sowie des Time Warp Festivals in Mannheim und des Lollapalooza Festivals in Berlin. Zusätzlich ist Warsteiner Ausschankpartner von Clubs und Veranstaltungslocations in ganz Deutschland, wie zum Beispiel dem Bootshaus in Köln, dem Watergate in Berlin oder dem Uebel & Gefährlich in Hamburg. Als Sponsor und Ausschankpartner vieler weiterer Events und Clubs ist die Warsteiner Brauerei starker Unterstützer des Musik- und Festivalbereichs. Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Musikdurstig Musikdurstig ist das Musikportal der Warsteiner Brauerei, das junge Musikbegeisterte über alle Trends der Musikszene informiert. Darüber hinaus schafft Musikdurstig auf jährlich über 40 Festivals und Musikveranstaltungen, wie Rock am Ring/Rock im Park, Parookaville oder Time Warp einzigartige Musikerlebnisse. Hinzukommen u.a. monatliche Specials wie Livestreams angesagter DJs, Ticketverlosungen und Vorstellungen der besten Clubs Deutschlands. Mehr Informationen auf Musikdurstig.de, Facebook.com/Musikdurstig, sowie unter #musikdurstig.

PAROOKAVILLE Das national und international mehrfach ausgezeichnete Showkonzept-Festival wurde 2015 gegründet und wuchs binnen weniger Jahre auf zuletzt 210.000 Besucherinnen und Besucher aus 40 Ländern. Alle Editionen waren bisher restlos ausverkauft, Parookaville zählt damit zu den größten Festivals in Europa. Die sechste Edition findet vom 22. bis 24.07.2022 in Weeze statt. Alle Infos auf: Parookaville.com.

Fotocredits: Tightlight

Quelle: Warsteiner

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon