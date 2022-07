„Überzeugen(d) oder Wie bring‘ ich das am besten rüber?“

Körpersprache, sprachlicher Ausdruck und Rhetorik

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: In der täglichen privaten und beruflichen Kommunikation, in der Familie, in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen stellt sich die Frage, wie ich meine Ideen, Absichten und Ziele überzeugend vermitteln kann. Das kraftvollste und zugleich stärkste Mittel ist dabei mein persönlicher „Auftritt“.

Durch Übungen und unterschiedliche Feedback-Formen (u. a. Video) suchen wir Antworten auf folgende Fragen:

Welches Zusammenspiel bilden unsere Worte mit Gestik und Mimik?

Wie werden unsere innere und äußere Haltung beim Sprechen sichtbar?

Wie können wir überzeugend unseren Standpunkt vertreten und behaupten?

Die Methoden kommen aus den Bereichen:

Körpersprache/Körperausdruck

Schauspiel/Theater

Atem- und Stimmarbeit

Rhetorik

Richten Sie Ihre Anmeldung zu beiden Kursen bitte an das Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius

Bonifatiusweg 1 – 5

59955 Winterberg-Elkeringhausen

Fon: 02981 9273 – 0

Email: [email protected]

