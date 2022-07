Schritt für Schritt zum eigenen E-Commerce-Konzept

brilon-totallokal: IHK: Der E-Commerce-Sektor boomt. Die Prognosen sind hervorragend. Inzwischen bestellen mehr als 70 Prozent der deutschen Waren und Dienstleistungen über das Internet. Diese Entwicklung, die sowohl von der aktuellen Situation, vom technischen Fortschritt als auch von den steigenden Erwartungen der Kunden geprägt ist, braucht solides und aktuelles Wissen.

Maßgeblich für den dauerhaften Erfolg im Online-Handel ist dabei nicht nur die Wahl der richtigen Plattform für den Vertrieb, sondern auch die Gestaltung und das Marketing für einen digitalen Shop. Besonderes Wissen ist auch im rechtlichen Bereich unabdingbar. Das IHK-Bildungsinstitut bietet deshalb jetzt eine neue Qualifizierung an: Der Zertifikatslehrgang „E-Commerce-Manager (IHK)“ vermittelt in kompakter Form das Know-how, um einen eigenen Online-Shop verkaufswirksam zu gestalten und einen Shop in bereits bestehende Vertriebskanäle optimal zu integrieren.

Der Lehrgang startet am 1. September im Onlineverfahren. Nach erfolgreicher Teilnahme und Bestehen des Abschlusstests wird den Teilnehmern das IHK-Zertifikat „E-Commerce-Manager IHK“ erteilt.

Das Webinar richtet sich an Unternehmenseigner und -inhaber, Assistenten, Marketing- und Vertriebsmitarbeiter, IT-Mitarbeiter, Verantwortliche für den Online-Auftritt, Dienstleister und Agenturen, die im E-Commerce-Sektor tätig sind.

Infos und Anmeldeunterlagen können erfragt werden beim IHK-Bildungsinstitut, Carina Ostkamp, Telefon 02941/97 47 528 oder unter www.ihk-bildungsinstiut.de.

