Hitzegipfel im Juli 2022 auf dem Kahlen Asten

Betrachtung von fünf Julitagen mit hohen Temperaturen in der zweiten Monatshälfte.

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Bisher zwei Hitzetage und ein Sommertag auf dem Kahlen Asten.

Am Kahlen Asten in der 839 m hoch gelegenen DWD Wetterstation erreichten die Höchsttemperaturen am Dienstag, 20.Juli 30,2 Grad und am Mittwoch sogar 30,3 Grad. Somit wurden zwei Hitzetage aufgezeichnet. (über 30 °C)

Die bisherigen Rekordwerte vom 25. Juli 2019 mit 31,9 Grad und von 30,4 Grad am 7.8.2018 wurden nicht erreicht. Mit einer hohen Temperatur von 27,8 Grad konnte auch der 18. Juli 2022 aufwarten und er war damit ein Sommertag und Freibadtag. (über 25 °C)

In Brilon an dem Kalvarienberg wurde am Dienstagnachmittag eine Temperatur von 34 Grad gemessen.

In diesen fünf Tagen fiel auf dem KA recht wenig Niederschlag und zwar am 20. nur 11,2 mm und am 21. nur 7,4 mm.

Der Wind blies an diesen Tagen im Mittel mit Stärke 3 nur schwach. Windspektrum von 2 bis 4.

Aussichten: Mit einer südwestlichen Strömung gelangen am Montag sehr warme Luftmassen nach Deutschland. Gleichzeitig nähern sich von Westen Tiefdruckausläufer. Am Montag sind ab der Mittagszeit einzelne Gewitter möglich. Eine Kaltfront verdrängt schließlich zum Dienstag die heiße Sommerluft wieder.

Daten: DWD

Quelle (Text und Bild): Dieter Frigger, Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon