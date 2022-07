Kindertheater „3 kleine Schweinchen“ im Museumsgarten

Brilon Kultour lädt alle Zuschauende ab 4 Jahren ein

brilon-totallokal: Brilon: Im Rahmen des Briloner KultourSommers lädt Brilon Kultour erneut in den Garten am Museum Haus Hövener ein.

Am Mittwoch, 27. Juli 2022 um 15.00 Uhr ist dann das Theater Artisanen mit dem Stück „3 kleine Schweinchen“ in Brilon zu Gast – ein sauturbulentes Puppentheaterstück für die ganze Familie nach dem berühmten englischen Märchen der 3 kleinen Schweinchen. Die 3 kleinen Schweinchen Bob, Beate und Bernhardt haben nichts anderes im Sinn als Fressen, Spielen und Krach machen. Da muss doch Jemand mal ein Machtwort sprechen. So werden sie von den eigenen Eltern aus dem Haus gejagt und müssen ihre eigenen Wege gehen.

Jedes Schweinchen baut sich ein eigenes Haus, eins aus Stroh, eins aus Holz und eins aus Stein. Aber die 3 haben nicht mit dem gewitzten Wolf gerechnet, der sich etwas ganz Besonderes ausgedacht hat, um sie zu überlisten.

Dank der Unterstützung durch die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, dem Museum Haus Hövener, dem Kultursekretariat Gütersloh sowie dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW ist der Eintritt wieder frei.

