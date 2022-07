Bilderbuchkino „Das kleine WIR im Kindergarten“

Die Stadtbibliothek Brilon lädt wieder zu einem Bilderbuchkino live und vor Ort in die Räume der Bücherei ein

brilon-totallokal: Brilon: Am Donnerstag, den 4. August 2022 liest Steffi um 15.30 Uhr das Bilderbuch „Das kleine WIR im Kindergarten“ von Daniela Kunkel vor. Carl ist neu im Kindergarten Hummelbummel. Alle Kinder spielen, matschen und lesen zusammen – ein tolles WIR-Gefühl gibt es zwischen den Kindern. Wird der kleine Carl auch Teil dieser großen Gemeinschaft? Das Bilderbuch erklärt anschaulich und liebevoll die Eingewöhnung in der Kita.

Im direkten Anschluss an die Veranstaltung in der Bibliothek findet um 16.30 Uhr das „digitale Bilderbuchkino im Online-Format“ statt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und findet im Rahmen des Sommerleseclubs statt.

Der Sommerleseclub ist ein Projekt vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen.

Für die Veranstaltungen bittet die Stadtbibliothek Brilon um Anmeldung unter Tel. 02961 / 794460 oder Mail: [email protected].

