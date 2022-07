Einladung zum Südwestfalen Festival

Persönliche Begegnung und Austausch – gemeinsamer Blick in die Zukunft!

Am Donnerstag, 25. August 2022 in der Wilhelmshöhe in Menden

brilon-totallokal: Menden: Endlich wieder persönlich zusammenkommen und auf leichtfüßige Art und Weise den „Südwestfalen-Spirit“ spüren und in spannenden Gesprächen erleben! Ob auf der Hauptbühne, an der Kaffee-Bar, in Workshops oder unter freiem Himmel: Inspirierende neue Begegnungen, Diskussionen und Denkanstöße rund um die Frage, was jetzt WICHTIG und RICHTIG ist für unsere Region, erwarten Sie am Donnerstag, 25. August, ab 15 Uhr in Menden!

Mit dem „Südwestfalen Festival“ entwickeln wir das Format des „Südwestfalen Forums“ weiter und werfen gemeinsam einen Blick auf die großen Chancen und Herausforderungen für unsere Region, sowie auf die aktuellen Entwicklungen der REGIONALE 2025, des Regionalmarketings und der Smart City-Strategie für Südwestfalen.

Quo Vadis, Südwestfalen? Darüber möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen – und freuen uns auf Sie, ganz persönlich, live und „in echt“.

Melden Sie sich gern an!

Fotocredits: Südwestfalen Agentur GmbH

Quelle: Südwestfalen Agentur GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon