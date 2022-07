Sprechstunde der Bürgerhilfe in der Stadtbücherei Olsberg

Der Termin am Dienstag, 2. August, muss leider ausfallen!

brilon-totallokal: Olsberg: Die nächste „planmäßige“ Sprechstunde der Bürgerhilfe Olsberg am Dienstag, 2. August, muss leider ausfallen. Nächstfolgender Termin ist dann am Dienstag, 16. August, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei Olsberg. Michael Bernick oder Margit Engelhardt stehen für Hilfesuchende oder potenzielle Hilfeanbieter eine ganze Stunde als Ansprechpartner bereit.

Darüber hinaus kann man die Bürgerhilfe an Werktagen montags bis freitags von 9.00 bis 16.00 Uhr auch telefonisch unter 0152 / 23656345 erreichen.

