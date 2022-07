Doppelfinale des Briloner Musiksommers

Phil Siemers und SUP-X the 80s & 90s auf dem Marktplatz

brilon-totallokal: Brilon: Der 23. Briloner MusikSommer, veranstaltet von Brilon Kultour, geht ins Finale. Am Donnerstag, 4. August 2022 kommt der Hamburger Singer-Songwriter Phil Siemers mit seiner Band angereist. „Im Grunde genommen schreibe ich Popsongs, die Jazz und Soul atmen“, so Phil Siemers, der bei Soul-Größen wie Bill Withers und Donny Hathaway gelernt und zu seinem eigenen Songwriting und einer eigenen Sprache gefunden hat. Er erzählt mit seinen Liedern Geschichten und beschreibt Gefühle, die die Zuhörenden sofort nachvollziehen können.

Wie im Hamburger Jazzclub Birdland, in der Formation Soulounge mit Soul-Größen zusammen wie Roger Cicero, Max Mutzke oder Laith Al-Deen und diversen Festivalshows wird Phil Siemers das Publikum auf dem Briloner Marktplatz mit seiner Leidenschaft begeistern und mit einer ordentlichen Portion Soul für den nötigen Groove sorgen, der zum Mittanzen einlädt.

Mitsingen und Mittanzen ist auch am Freitag, 5. August 2022 angesagt mit Hits und Ohrwürmern aus den 80er- und 90er-Jahren. „SUP-X the 80s & 90s“ präsentiert mit einer Mischung aus purer Energie und authentischem Entertainment Hits und Ohrwürmer aus einer Zeit, in der „Schallplatten und Arschgeweihe noch mit der guten alten D-Mark bezahlt“ wurden. Die erstklassigen Musiker, die charismatische Sängerin Jacqueline Büthe, die mit ihrer Stimme bei „Deutschland sucht den Superstar“ ein Millionenpublikum überzeugte und der Sänger Christian Drossel, Frontmann der Band „Supreme – absolut live“ wecken in einer mitreißenden Zeitreise Erinnerungen aus der Musikgeschichte mit Songs u.a. von den Vengaboys, Madonna, Lionel Richie, Roxette, Take That, Echt und den Backstreet Boys.

Die Veranstaltungen starten um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt dank der Unterstützung durch die Warsteiner Brauerei, die Firma Egger, Germeta, die Sparkasse Hochsauerland und die Stadtwerke Brilon. Die Teams von Oliver Czwikla-Werner und um Michael Ester vom Genuss-Truck halten Getränke und Speisen bereit. Finale – live, umsonst & draußen!

Fotocredits: @IngoStahl

Quelle: Thomas Mester – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

