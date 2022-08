Der Chorverband Altkreis Brilon lädt zur Delegiertenversammlung

Auf der Tagesordnung stehen wichtige Wahlen

brilon-totallokal: Altkreis Brilon: Am 20. August 2022, 14.30 Uhr lädt der ChorVerband Altkreis Brilon seine Mitgliedschöre in die Schützenhalle in Gevelinghausen, Kreisstraße 38, 59939 Olsberg ein.

Auf der Tagesordnung stehen neben dem Jahres- und Kassenbericht auch Wahlen. Die 1 Vorsitzende, Frau Anneliese Ortmann, freut sich, die Mitglieder in großer Zahl begrüßen zu dürfen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Bild: Vorstand des ChorVerbandes Altkreis Brilon

Foto: Karin Kraft

Quelle: Karin Kraft – ChorVerband Altkreis Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon