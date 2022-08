Meilerwochen starten in Kürze

Ganz Hoppecke freut sich auf zahlreiche Besucher und großartige Meilerwochen

brilon-totallokal: Brilon-Hoppecke: Am kommenden Samstag, den 6. August, wird der Meiler in Hoppecke an der Grillhütte Hellewiese errichtet. Von da an gibt es zwei Wochen lang Veranstaltungen, die neben kulturellen Genüssen reichlich Auswahl an Gaumenfreuden bieten. Die Veranstalter haben ein tolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, sodass Jeder, egal ob Jung oder Alt, einen wunderbaren Tag oder auch Abend am Meiler erleben kann.

Der Meiler wird am Dienstag, 9. August, ab 17 Uhr unter Mitwirkung der Hoppecker Nachtwächter, dem Männergesangverein Bontkirchen und dem Jugendblasorchester Hoppecke entzündet. Am Donnerstag gibt es einen Dartabend, bevor am Freitag bei Kaffee und Kuchen das Krautbundwickeln der Frauengemeinschafft stattfindet. Am Abend legen die Meiler-DJ´s bei der After-Work Party auf. Am Samstag, den 13. August präsentiert ab 14 Uhr Mundwerker Michael Klute sein Programm. Abends gibt es ab 19 Uhr bei der Oldie Night Live-Musik mit der Wünnenberger Band Radio Anthrazit. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Kinder. Ab 11 Uhr richtet die Schützenbruderschaft Hoppecke das Kinderschützenfest aus. Am Nachmittag gibt es ab 15 Uhr LiveMusik mit der Oldieband „MARS“ um Michael Rosenkranz, bei der sicher nicht nur Oldie Fans auf ihre Kosten kommen.

Die zweite Meilerwoche beginnt am Dienstag, 16. August, um 15 Uhr mit einem plattdeutschen Seniorennachmittag. Zu Gast ist hier der Arbeitskreis Mundartpflege um Franz Schrewe und lädt zu einem Plausch ein. Einen Tag später, am Mittwoch, wird ein Kindermeiler errichtet und entzündet. Wanderbegeisterte können sich Donnerstag, den 18. August, vormerken. Um 16 Uhr gibt es eine Wander-Tour mit Lama Trek Oriwall und um 19 Uhr wird über Waldschäden und Aufforstung berichtet. Das Wochenende wird schließlich mit dem Blau-Gelben Abend der Carnevals-Gesellschaft um 19:11 Uhr eröffnet. Im Anschluss finden die Ehrungen der Jubelprinzen 2021/2022 statt.

Der 20. und 21. August bilden den Höhepunkt der Meilerwochen. Am Samstag erfolgt beim Fest rund um den Meiler ab 15 Uhr die Öffnung des Kohlenmeilers mit anschließendem Holzkohleverkauf. Umrahmt wird das Ganze vom Männergesangverein Bontkirchen sowie den Hoppecker Nachtwächtern. Hier sei besonders noch das Jubiläum der Hoppecker Nachtwächter zu erwähnen, die ihr 20-jähriges Bestehen an diesem Tag an der Grillhütte feiern. Für die Kinder und Jugendlichen veranstaltet die Hoppecker Dorfjugend eine Aktion unter dem Namen „capture the flag“ und am Abend gibt es Tanzmusik mit dem Musikverein Hoppecke. Am Sonntag, 21. August, dem letzten Tag der Meilerwochen, findet das Kartoffelbraten der CGH statt, das um 11 Uhr mit einem Frühschoppen beginnt, der vom Fanfarenzug Brilon begleitet wird. An diesem Tag wird ebenfalls Holzkohle verkauft und um 17 Uhr kommt es zur Ziehung der Gewinner der Losaktion mit Preisen im Wert von etwa 600 Euro. Die Lose sind am Meiler oder bereits jetzt bei der Fleischerei Ester, Blumenhaus Hotze oder in der Domschänke erhältlich.

Einen Teil der Einnahmen geht an den Spendenfonds der Stadt Brilon und soll den Menschen in der Ukraine sowie den Flutopfern in Deutschland zugutekommen.

Auf zahlreiche Besucher und großartige Meilerwochen freut sich die Carnevals-Gesellschaft, der Förderverein Dorfgemeinschaft und die Hoppecker Dorfjugend.

Weitere Informationen unter meiler-hoppecke.de.

Quelle: Katharina Schmelter – Carnevals-Gesellschaft Hoppecke 1861 e.V.

