Eine faszinierende Reise in die Welt der Natur

Am 14. August findet der 5. Hochheidetag auf der Niedersfelder Hochheide mit einem bunten Rahmenprogram statt.

Sternwanderungen zum Start: Sie ist atemberaubend schön in dieser Jahreszeit, ein Ort der aktiven Entschleunigung und Lebensraum für viele zum Teil seltene Pflanzen und Tiere – die Niedersfelder Hochheide! Am 14. August wird sie zudem Schauplatz des 5. Hochheidetags der Ferienregion Winterberg und Hallenberg gemeinsam mit den Städten Medebach und Willingen sein. Eine beliebte Veranstaltung für Gäste und Einheimische gleichermaßen. Wer lässt sich nicht gerne in die Natur entführen und von ihr immer wieder neu faszinieren. Zumal sich auch das Rahmenprogramm sehen lassen kann. Von Stern- und Themenwanderungen über die „Rollende Waldschule“ bis zu kulinarischen Angeboten bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt.

