Stadtmarketingverein Winterberg lädt alle Tanzschaffenden zum Projekt „Tanz in der Fläche – SauerlandHop“ ein

Tanzen ist mehr als nur Bewegung zu Musik. Tanzen verbindet Menschen, steigert die Lebensqualität … / Anmeldung bis zum 21. August 2022

Tanzen ist mehr als nur Bewegung zu Musik. Tanzen verbindet Menschen, steigert die Lebensqualität, zaubert ein Lächeln ins Gesicht, fördert die Geselligkeit und Gesundheit gleichermaßen und macht einfach Spaß. Gründe genug für den Stadtmarketingverein Winterberg, das Tanzen über die Premiere des Projekts „Tanz in der Fläche – SauerlandHop“ in den Blickpunkt zu rücken.

Neben Winterberg sind auch die Städte Brilon und Olsberg mit dabei. Aktuell flattern allen Tanzschaffenden im Sauerland Briefe in den Postkasten, in denen nicht nur über das Projekt informiert, sondern dazu eingeladen wird, sich aktiv zu beteiligen. Gefördert wird der „SauerlandHop“ über das Programm „Regionale Kulturpolitik“. Anmeldungen sind bis zum 21. August möglich per Mail an [email protected]!

Quelle: Redaktionsbüro Textzeit | Ralf Hermann

Bildquelle: Tanzen begeistert, das Projekt „Tanz in der Fläche – SauerlandHop“ soll diese Begeisterung noch steigern und unterstützen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon