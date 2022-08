Zahl der Woche: 91 Prozent – Nichtstun im Urlaub? Von wegen!

Fast jeder Mensch in Deutschland (91 Prozent) ist im Urlaub gerne sportlich aktiv.

Was macht den perfekten Sommerurlaub aus? Faulenzen oder doch sportlich aktiv sein? Eine aktuelle forsa-Umfrage[1] im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, hat die Menschen in Deutschland dazu befragt. Demnach nutzt die große Mehrheit (91 Prozent) die freie Zeit für Aktivurlaub und Bewegung. Nur neun Prozent sind im Urlaub nicht gerne sportlich aktiv.

DAS SIND DIE BELIEBSTESTEN SPORTLICHEN AKTIVITÄTEN DER DEUTSCHEN IM URLAUB

Besonders gern gehen die Befragten im Urlaub wandern oder spazieren (72 Prozent). Aber auch Schwimmen (56 Prozent) und Fahrradfahren (52 Prozent) stehen hoch im Kurs. Sportarten, wie Laufen bzw. Joggen (15 Prozent), Klettern oder Bergsteigen (zehn Prozent) sind hingegen weniger beliebt.

[1] Bevölkerungsrepräsentative Umfrage „Sommerurlaub 2022“ des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Juni 2022 wurden in Deutschland 1.504 nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren befragt. Die Fehlertoleranz der ermittelten Ergebnisse liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.

Quelle: Sabine Gemballa,Media Relations / CosmosDirekt / Generali Deutschland AG

