Am Wochenende 6.8.+7.8.2022 ist es endlich so weit: Der Hillebachsee in Niedersfeld feiert sein 40-jähriges Jubiläum!

Am Wochenende ist es endlich so weit: Der Hillebachsee in Niedersfeld feiert sein 40-jähriges Jubiläum! Einheimische und Gäste können sich auf zwei Tage volles Programm und Kulinarik vom Feinsten freuen.

Los geht es am Samstag um 11.30 Uhr mit einem Volleyballturnier. In gemischten 6er-Amateur-Teams wird auf Rasen und Sand gegeneinander angetreten. Interessierte können sich noch unter [email protected] anmelden.

Nach einem Sommergottesdienst um 17.00 finden um 18.00 das kleine und das große Volleyball-Finale statt. Ab 19.00 startet das Summer Beach Festival. DJ Jonah Son, kein unbekannter Name in der Region, wird hier mit richtig guter Musik für das perfekte Urlaubsfeeling sorgen. Passend dazu serviert das High Five kühle Cocktails.

Auf den Sonntag dürfen sich vor allem Familien mit Kindern freuen.

Der erste Höhepunkt des Tages ist ein kostenloses Live Open Air Konzert mit dem deutschlandweit bekannten Kinderliedermacher und Sänger Herrn H! Los geht es um 11 Uhr.

Danach lädt die St. Hubertus Schützenbruderschaft ab 12.30 Uhr zum diesjährigen Kinderschützenfest ein. Das aktuell amtierende Kinderkönigspaar sind Levi Tuss und seine Schwester Enni.

Zum Abschluss gibt es um 15 Uhr eine Aufführung des Theater-Nachwuchses. 11 Kinder im Grundschulalter haben unter Anleitung der Hittenbühne und der KÖB St. Agatha Niedersfeld das Stück „Die mutigen Ameisen“ eingeprobt. Das Theater-Projekt fand statt im Rahmen von „Kultur macht STARK – Bündnisse für Bildung“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und „Wir sind LeseHelden“, einem außerschulischen Projekt des Borromäusvereins e.V,

Das Jubiläumsfest des Hillebachsees wird unterstützt durch das Förderprogramm „Neustart Miteinander“ des Landes NRWs und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Infos gibt es auch auf Facebook unter https://www.facebook.com/hillebachsee.fest

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon