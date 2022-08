Brilon: Brand in einem Wohnheim an der Gartenstraße

Die Feuerwehr Brilon hat am Freitagmorgen einen Zimmerband in einem Wohnheim an der Gartenstraße gelöscht

Die Feuerwehr Brilon hat am Freitagmorgen einen Zimmerband in einem Wohnheim an der Gartenstraße gelöscht. In dem Gebäude befinden sich ein Tagespflegehaus und Wohnungen für betreutes Wohnen. Insgesamt 32 Personen werden dort betreut. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss kam es gegen 10.00 Uhr zum Brand eines Wäschetrockners im Badezimmer.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude durch die Betreuer fast vollständig geräumt. Eine Person mit Gehbehinderung wurde durch Feuerwehr und Polizei aus dem Gebäude geführt. Die Feuerwehr verlegte eine Schlauchleitung in das erste Obergeschoss und schottete die Wohnung zunächst mit einem so genannten Rauchvorhang ab. Damit wird verhindert, dass Brandrauch in den Flur, der gleichzeitig Rettungsweg ist, eintritt. Da die Wohnung vollständig verraucht war, wurde der Brandherd unter Einsatz von schwerem Atemschutz mit einer Wärmebildkamera lokalisiert und dann abgelöscht. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten mussten die betroffenen Bereiche umfassend belüftet werden.