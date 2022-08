Anteil der Erneuerbaren Energien (Wasser, Biomasse, Wind und Solar) im Juli an der Stromerzeugung 45,2 Prozent.

Ein harte Nuss stellt sich bei der Windleistung im Juli dar: An 10 Tagen wurde nur eine Leistung von kleiner als 10% der installierten Leistung und an 23 Tage eine Leistung kleiner als 20 % erzielt. Auch auf See gab es Ende Juli zwei Tage mit Windflauten mit einer Erzeugung von nur 5 % der Nennleistung. In dieser Zeit benötigen wir wieder Importstrom, Strom aus Steinkohle und/oder Gas.

Mittlere Windstromtagesleistung im Monat 9,7 Gigawatt (GW), Solarleistung 10,6 GW bei einer Last im Mittel von 54,4 GW.

Inzwischen sind schon Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von hohen 64 Gigawatt installiert. Das ist die Leistung von 64 konventionellen Großkraftwerken. Bei konstantem Wind von 43 km/h in ganz Deutschland könnte man mit dieser Nennleistung den Stromverbrauch z.B. im Monat März zu 100 Prozent erzeugen.

Die installierte Photovoltaikleistung liegt inzwischen bei 62 GW.

Weitere riesige EE-Anlagen sind geplant und im Bau.

So installiert RWE nördlich von Helgoland einen riesigen Windpark mit 38 Windkraftanlagen und einer Leistung von 342 Megawatt. Die Flügellänge einer Anlage beträgt 81 m und die Gesamthöhe 191 m. Die Herstellkosten auf jeden Bürger*in umgelegt betragen in etwa 6 EUR. Die Sorgen der Meeres- und Naturschützer wachsen mit jeder neuen Tonne Beton im Meeresgrund. Allein das Umspannwerk für diesen „Park“ hat ein Gewicht von 1400 Tonnen.

Auf die Verbraucher kommen in Zukunft noch viele weitere kostenintensive Projekte und die Euros für die guten Renditen der Betreiber hinzu. Im Aktienmarkt heißt es: Grün ist das neue Gold!

Anteil an der Stromerzeugung in Prozent

Braunkohle 21,8

Solarstrom 19,5

Windstrom onshore 13,5

Steinkohle 10,9

Gas 10,0

Uranstrom 7,2

Biomasse 5,1

Windstrom offshore 4,4

Wasserkraft 2,9

Exportanteil -2,8

Das waren Zeiten: Strompreis von 1981 der VEW in Brilon 14,4 PF und die Umsatzsteuer 13 Prozent!

Quelle: Dieter Frigger (Zahlen ohne Gewähr) Daten SMARD Bild VEW1981 in Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon