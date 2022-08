Spannend: Eine neue Glocke wird hergestellt. Für die Briloner Propsteikirche … Glockenguss am 5.August 2022 in Sinn

Glockenguss am 5.August 2022 in Sinn – Eine Glocke wird hergestellt.

Am Freitag, den 5. August 2022 war es soweit, die neue Glocke für die Propsteikirche in Brilon wurde in Sinn um Punkt 13:30 Uhr gegossen. Propst Dr.Reinhard Richter hat anlässlich des Glockengusses ein Segensgebet gesprochen und die heiße Glut gesegnet. Die Fürbitten sprachen stellvertretend für alle Niklas Frigger und Johannes Weber.

Video: Ulrich Trommer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon