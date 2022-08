Brilon: 50 Jahre Kurpark – Fotoausstellung im Rathaus

Im Rahmen der Aktionen zum 50. Geburtstag des Briloner Kurparks findet vom 18. August bis zum 7. Oktober 2022 eine Fotoausstellung im Briloner Rathaus statt.

Das Stadtarchiv Brilon hat mit Unterstützung zahlreicher Brilonerinnen und Briloner eine interessante Dokumentation von ca. 60 Bildern zusammengestellt. Ob Streichelzoo oder Originalbaupläne in der Entstehungsphase, Bauarbeiten, die Eröffnung im Jahr 1972 und wunderbare Naturaufnahmen – die Bilder dazu können im Rathaus bewundert werden. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Team von Brilon Kultour statt, das weitere Aktionen zum Kurpark-Jubiläum plant. Am Sonntag, 18. September findet ein buntes Familienfest mit zahlreichen Aktionen für Familien statt. Am Freitag, den 4. November erwartet die Besucherinnen und Besucher eine spannende Parkillumination mit Mythen, Geschichten und Gedichten in magischer Atmosphäre.

Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, den 18. August 2022 um 18.30 Uhr laden Stadtarchiv und Brilon Kultour alle Interessierten recht herzlich ein.

Bildunterschrift: Rita Sommer-Malinowski (links) und Manuela Buchau (rechts) vom Stadtarchiv präsentieren den Plan zur Erstellung eines Freizeit- und Erholungsparks aus dem Jahr 1970, der auch Teil der Ausstellung sein wird.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon