Im Alten Bigger Bahnhof findet das einzige Konzert von SKINNY MOLLY in Deutschland statt

Olsberg-Bigge: Skinny Molly wurde von dem Gitarristen/Sänger Mike Estes (ehemals Lynyrd Skynyrd und Blackfoot), dem ursprünglichen Molly-Hatchet-Gitarristen Dave Hlubek und dem Nashville, TN-Studiodrummer Kurt Pietro gegründet, der auch Schlagzeug für Blackfoot spielte. Ursprünglich für eine einmalige Tournee durch Europa im Jahr 2004 geplant, ist Skinny Molly 18 Jahre später zu einer der am härtesten arbeitenden und beliebtesten Rockbands aus dem Süden der Vereinigten Staaten geworden. „Diese erste Tour lief großartig“, sagt Estes. „Also haben wir beschlossen, weiterzumachen.“

Von 2004 bis 2007 (Hlubeck ging 2005 zurück zu Molly Hatchet) hatte die Band verschiedene Mitglieder, die kamen und gingen. Bis 2008 wurde das Line-Up für die nächsten neun Jahre gefestigt; Estes, Pietro, ehemaliger Rossington Band und Blackfoot Gitarrist/Sänger Jay Johnson und Grand Ole Opry unerschütterlicher Bassist Luke Bradshaw. Sie tourten unermüdlich und nahmen drei Alben auf; „No Good Deed“ (2008), „Haywire Riot“ (2012) und „Here For a Good Time“ (2014) „Wir haben die ‚Three in Thirty‘-Tour nach der ersten Platte gemacht. Drei Kontinente in dreißig Tagen. Es war verrückt. Wir sind seitdem eine ganze Menge unterwegs oder im Studio geblieben.

Der Plan ist, so lange weiterzumachen, wie die Leute kommen, um uns zu sehen.“ sagte Estes.

Das einzige Konzert der Band in diesem Jahr 2022 in Deutschland geht am Donnerstag, 01. September 2022 ab 20 Uhr im Sauerland in der „Linie 73“ – Alter Bahnhof Bigge (Hauptstr. 73) live über die Bühne. Im Vorprogramm tritt die heimische Southern-Rockformation „Pace Reload“ auf.

Tickets für das unbestuhlte Konzert gibt’s zum Preis über 21,90 € sind erhältlich unter www.eventim.de oder direkt bei der Olsberg-Touristik (T. 02962-97370).

Songs, wie „Sweet Home Alabama“, „Simple Man“ oder auch „Free Bird“ sind weltbekannte Hits, die in Perfektion von Estes und co. gespielt und gelebt werden…

Weitere Infos zur Veranstaltung unter: https://www.facebook.com/100001860207033/videos/1414704169044569/

www.skinnymollyrocks.com

Quelle: Konzert- und Eventagentur Cramer, David Cramer

Foto: SKINNY MOLLY / Foto: PACE RELOAD

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon