Olsberger Motorradfestival von 12.-14.08.2022

Zum Mega-Konzert am Samstagabend werden viele hundert Besucher erwartet

brilon-totallokal: Olsberg: Trotz der angespannt schwierigen Situation auch auf dem Motorrad Markt ist es gelungen das, in ganz Deutschland bekannte, Motorrad-Event wieder zu organisieren.

Neben den bekannten Marken wie Honda, SUZUKI, Kawasaki, aprilia, Ducati, die in großem Rahmen Testfahrten anbieten, haben auch die Bundeswehr mit Stuntbeiträgen und natürlich viele kleinere Aussteller und Händler Ihr Kommen zugesichert. Die bunte Mischung garantiert so den Gästen die absolute Unterhaltung, Information und Erleben.

Am Samstag finden zudem, nicht zuletzt auch der „Gaudi“ wegen die „Europameisterschaften“ im Speed-Grillen statt. Zweier-Teams werden aufgefordert unter Schwierigkeiten einen Grill anzuwerfen und eine Bratwurst zu grillen. Natürlich sind gegenseitige „Seitenhiebe“ ausdrücklich nicht erwünscht! Hier hat sich auch RTL-Fernsehen angekündigt mit einer Staffel vertreten sein zu wollen.

Neu werden wir dieses Jahr im Zusammenhang mit einem freiwilligen Eintrittsgeld in Höhe von € 3,00 eine Tombola am Samstag und Sonntag ausrichten. Hochwertigste Preise in Form von einem aprilia-Motorroller (Wert € 2.500,–) oder ein RUKKA-Motorrad-Anzug (Wert € 1.700,–) locken als Hauptpreise.

Das Mega-Konzert am Samstagabend, ebenfalls mit freiem Eintritt, wird wohl viele hundert Besucher in die Konzerthalle bringen. Musiker der Original „Queen“ werden ab 20:00 Uhr wohl den Saal zum Kochen bringen. Guter alter Rock der 70er und 80er Jahre steht auf dem Programm.

Die Öffnungszeiten:

Freitag, 12.08.2022 13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Samstag, 13.08.2022 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Sonntag, 12.08.2022 10:00 Uhr – 17:00 Uhr

