Die Briloner Feuerwehr hat am 09.08.2022 den Brand eines Stoppelfeldes in Madfeld gelöscht. Am Holzweg war gegen 14.40 Uhr einem Landwirt eine Rauchentwicklung an seiner Ballenpresse aufgefallen. Er stoppte die Maschine und konnte einen Entstehungsbrand in der Maschine selbst ablöschen. Das Feuer hatte jedoch schon auf das Stoppelfeld übergegriffen. Der Landwirt fuhr Zugmaschine und Ballenpresse noch vom Feld.

Der Brand des Stoppelfeldes dehnte sich zunächst auf eine Fläche von rund 1.500 qm aus und konnte dann durch die Feuerwehr schnell eingegrenzt und abgelöscht werden. Neben der Löschgruppe Madfeld waren die Löschgruppe Thülen und der Löschzug Brilon mit dem Tanklöschfahrzeug im Einsatz. Durch den Einsatz kleiner „D-Rohre“ wurden der Wasserverbrauch minimiert und das Löschwasser effektiv eingesetzt.