Mittwoch, 17. August 2022 – Komm mit – Kneipp macht fit! Wandern, Wasser, Wohlfühlen

August 2022 – Kneipp- und Gesundheitsangebote in der Naturlandschaft von Brilon und Olsberg

Vorbei an der Tretstelle Papendiek und dem Maxstollen. Treffpunkt ist die „Rote Brücke“, von hier aus geht es nach einem kleinen Anstieg zum Barfußpfad. Dieser endet nach ca. 400 Metern direkt an der wunderschönen Tretstelle Papendiek. Hier können wir uns mit Kneipp Anwendungen erfrischen. Um den Forstenberg führt die Wanderung zum Eisenberg, zur Anlage am Maxstollen und wieder zum Ausgangspunkt.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg

Leitung: Eva Düppe, Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA

Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 2 1/2 Stunden

Treffpunkt: Parkplatz Rote Brücke, zwischen Roter Weg und Eisenberg, Olsberg

Streckenlänge: ca. 5,4 km | Schwierigkeit: mittelschwer

Hinweis: Bitte festes Schuhwerk tragen

Kosten: 10,- €, ermäßigt*: 7,- € p. P.

(* für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon-Olsberg)

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Dieses Angebot wird unter den aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Bild: AdobeStock 54705488 – Brilon-Totallokal

