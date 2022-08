Wiese: „Die letzten Jahre haben gezeigt. wie wichtig das THW für den Hochsauerlandkreis und für Deutschland ist.“

Präsident der THW-Bundesvereinigung zu Besuch im Hochsauerlandkreis

Martin Gerster, Mitglied des Deutschen Bundestages und Präsident der Bundesvereinigung des Technischen Hilfswerks besucht auf Einladung des heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese das Technische Hilfswerk im Hochsauerlandkreis. Dazu informiert er sich in der THW Regionalstelle über die Aktivitäten und Einsätze des THW im In- und Ausland. Die THW Regionalstelle in Arnsberg hat 18 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie 10 Bundesfreiwilligendienstleitende. Die Regionalstelle Arnsberg betreut 10 Ortsverbände in den Kreisen Soest, Paderborn, Höxter und dem Hochsauerlandkreis.

Am Mittwoch, den 24. August werden sie von Sascha Meyer, Leiter der THW-Regionalstelle Arnsberg zum gemeinsamen Austausch begrüßt.

„Die letzten Jahre haben gezeigt wie wichtig das THW für den Hochsauerlandkreis und für Deutschland ist.“ betont Dirk Wiese. „Ohne die ehrenamtliche Arbeit vieler Helferinnen und Helfer beim THW, wäre ein funktionierender Zivil- und Katastrophenschutz nicht möglich.“ ergänzt Wiese, der gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion ist. Im Hochsauerlandkreis gibt es vier Ortsverbände in Arnsberg, Hallenberg-Hesborn, Meschede und Brilon.

„Wir freuen uns über den Besuch des Präsidenten der THW Bundesvereinigung“. Die THW Bundesvereinigung ist die Interessensvertretung des THW auf Bundesebene“ Ich freue mich Herrn Gerster über die letzten Einsätze der vier Ortsverbände im Hochsauerlandkreis zu informieren“, ergänzt Sascha Meyer vom THW.

Im Anschluss besuchen die Bundestagsabgeordneten noch den THW-Ortsverband Brilon, der beispielsweise, wie die anderen drei Ortsverbände im Sauerland, während der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr im Einsatz war und die Helferinnen und Helfer an Ahr und Erft unterstützte.

Quelle: Hendrik Bünner, Wahlkreissekretär

