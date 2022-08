Oberere Sachsenecke in Olsberg: Arbeiten starten – Zugang zur Sekundarschule ändert sich

In einem ersten Schritt starten am Montag, 15. August, die Tiefbauarbeiten für den geplanten neuen Haupteingang und den Parkplatz der Sekundarschule.

Olsberg. Im Bereich der Oberen Sachsenecke in Olsberg beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die neue Nutzung des Areals. In einem ersten Schritt starten am Montag, 15. August, die Tiefbauarbeiten für den geplanten neuen Haupteingang und den Parkplatz der Sekundarschule. Deshalb muss der bisherige Lehrerparkplatz der Sekundarschule gesperrt werden. Der Zugang zur Sekundarschule ist nur noch über den früheren Haupteingang auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite (Fußweg vom Mühlhofweg kommend) möglich.

Am Zugang zur Kardinal-von-Galen-Grundschule ändert sich nichts. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, werden jedoch dringend gebeten, nicht mehr auf das Gelände des früheren Parkplatzes zu fahren, sondern Kinder direkt an der Straße Sachsenecke aus dem Auto zu lassen.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Fotocredits: AdobeStock 487847331 – Brilon Totallokal

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon