Abba Show (13.08.2022) kurzfristig abgesagt

ABBA Show am 13.08.2022, 20.00 Uhr in Brilon- Bürgerzentrum Kolpinghaus – auf den 21.04.2023 verlegt.

Der Veranstalter „Directmarketing GbR“ hat die Veranstaltung „ABALANCE – The ABBA Show – A Tribute to ABBA with Abalance“ am 13.08.2022, 20.00 Uhr in Brilon, Bürgerzentrum Kolpinghaus, auf den 21.04.2023 verlegt.

Die Karten behalten automatisch ohne Umtausch die Gültigkeit für den neuen Ersatztermin am 21.04.2023.

Kann der neue Termin nicht wahrgenommen werden, können die gekauften Tickets direkt vom Veranstalter „Directmarketing GbR“ zurückerstattet werden.

Hier die Kontaktdaten des Veranstalters zwecks Rückerstattung:

Directmarketing GbR, An der Röthe 3, 39443 Staßfurt / Brumby, E-Mail: [email protected] , Telefon: 0172 3913136

NUR der Veranstalter selbst nimmt Tickets zurück – die Abwicklung der Rücknahmen erfolgt ausschließlich über den Veranstalter „Directmarketing GbR“.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon