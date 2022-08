LIVE ab 09:55 Uhr: Gottesdienst (Schützenfest Altenbrilon) am Sonntag, 14. August 2022 direkt an der Hubertuskapelle (Briloner Friedhof) mit Propst Dr. Reinhard Richter

Hubertuskapelle-Live: Heilige Messe am 14. August ab 09.55 Uhr an der Hubertuskapelle (Briloner Friedhof) mit Propst Dr. Reinhard Richter auf www.brilon-totallokal.de

brilon-totallokal: Das Schützenfest in Altenbrilon wird diesmal mit der Feier der Heiligen Messe am 14. August um 10.00 Uhr an der Hubertuskapelle (Briloner Friedhof) ein besondere Wertschätzung erfahren. Wegen der zeitlichen Nähe zum Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August, wird dieser Gedanke in die Sonntagsmesse LIVE übertragen.

Wir wünschen allen, die an diesem besonderen Schützenfest teilnehmen, eine frohe und Gesegnete Zeit im Miteinander!

Nicht nur in Coronazeiten will die Kirche in Brilon den Menschen besonders nahe sein. Auf brilon-totallokal.de im Internet sind wir mit Gottesdiensten, Heiligen Messen, Reportagen und anderen Kurzbeiträgen für Suchende, bejahrte Menschen in den Seniorenheimen, für Kranke in den Krankenhäusern und daheim und für alle, die sich mit uns verbunden wissen, da.

Hinweis : Live Sendung verpasst ? Kein Problem, die Sendung steht als Aufzeichnung nach Beendigung des Livestreams (ca. 20 Minuten später) als Video zur Ansicht bereit.

Kein perfektes Fernsehen, nein, das können und wollen wir nicht sein, nur ein kleines Angebot der Briloner Kirche mit offenen Türen für Sie und Euch !

Herzliche Grüsse ! Dr. Reinhard Richter, Propst

Ulrich Trommer, Medienbeauftragter im Pastoralverbund Brilon