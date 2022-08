„Traust Du Dich?“ – Neuer Bikepark in Elpe eingeweiht

Auf diese Frage von Tim, Emil, Louis und ihren Freunden aus Elpe hatte Wolfgang Fischer eine eindeutige Antwort:

Elpe. „Traust Du Dich wirklich?“ – Auf diese Frage von Tim, Emil, Louis und ihren Freunden aus Elpe hatte Wolfgang Fischer eine eindeutige Antwort: Klar traut er sich! Und so testete der Olsberger Bürgermeister den neuen Bikepark am Elper Sportplatz persönlich – gemeinsam mit zahlreichen Jungen und Mädchen aus dem Ort. Schließlich waren sie es auch, die sich in einem Schreiben an das Stadtoberhaupt für dieses Projekt eingesetzt hatten.

Und nun konnte gemeinsam die Einweihung gefeiert werden. Hintergrund: Vor einiger Zeit waren die Kinder aus dem Ort an Wolfgang Fischer herangetreten, in Elpe einen Bikepark zu schaffen. Gemeinsam mit dem Sportverein SuS Elpe konnte das Projekt jetzt umgesetzt werden – „unkompliziert und mit viel ehrenamtlichem Engagement“, wie Wolfgang Fischer betont. Davon profitieren die Kinder und Jugendlichen – „mit wenig Aufwand haben wir ein richtig tolles Ergebnis erreicht“, freut sich Bürgermeister Fischer.

Wo in direkter Nachbarschaft zum Elper Sportplatz bislang eine grüne Wiese mit ein paar Hügeln war, habe der SuS Elpe in den vergangenen Wochen einen spektakulären, tollen Fahrrad-Parcours errichtet, erläuterte Ortsvorsteher Frank Kreutzmann. Er dankte allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern – insbesondere Nico Susewind für die Baggerarbeiten – die sich für dieses Projekt eingesetzt hatten. Dabei wurde das bisherige Gelände komplett neu modelliert, so dass eine Reihe von Rampen und Sprüngen entstanden ist.

Bis zum Baubeginn war es jedoch ein langer Weg, bis die nötigen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen waren. Frank Kreutzmann dankte Bürgermeister Fischer für seinen persönlichen Einsatz für das Projekt ebenso wie für die Vermittlung von Spenden – Björn Kohlrautz vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung hatte das Vorhaben fachlich begleitet. Mit Bratwurst und kühlen Getränken sowie Süßigkeiten für die kleinen Besucherinnen und Besucher wurde die Eröffnung ausgiebig gefeiert.

Und dabei löste Wolfgang Fischer auch ein Versprechen ein, das er Tim, Emil, Louis und ihren Freunden gegeben hatte: Selbstverständlich ließ er es sich nicht nehmen, den Parcours mit seinem E-Bike selbst einzuweihen. „Toll und cool“ war sein Fazit – und das gelte ausdrücklich auch dafür, was man gemeinsam im Schulterschluss umsetzen könne. Ein weiterer Bikepark ist nun in Olsberg geplant – weil hier allerdings der Flächennutzungsplan geändert werden muss, wird der Baubeginn voraussichtlich erst im kommenden Jahr erfolgen.

Foto: Gemeinsam mit den Kindern aus dem Ort weihte Bürgermeister Wolfgang Fischer den neuen Bikepark in Elpe auch offiziell ein. Bildnachweis: Stadt Olsberg

Quelle: Angelika Beuter-Sielemann, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

