Olsberg: Abschlussfeier des SommerLeseClubs der Stadtbücherei

Abschlussfeier des SommerLeseClubs der Stadtbücherei

Olsberg. Die Teilnehmer des SommerLeseClubs der Stadtbücherei Olsberg sind für Freitag, 19. August, um 15 Uhr zur Abschlussfeier in die Stadtbücherei Olsberg eingeladen. Jeder, der mindestens drei Stempel in seinem Leselogbuch für gelesene oder gehörte Bücher und besuchte Veranstaltungen gesammelt und das Logbuch pünktlich bis zum 12. August in der Bücherei abgegeben hat, bekommt eine Urkunde und ein kleines Geschenk.

Vielleicht wartet aber sogar ein LeseOskar auf die Teilnehmer. Oskars werden zum Beispiel für den coolsten Teamnamen oder das kreativste Logbuch vergeben.

Quelle: Angelika Beuter-Sielemann, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Fotocredits: AdobeStock 357828248

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon