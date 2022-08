„Tanzen ist doch kein Sport“ – Tag der offenen Tür am 27.08.22

Wer das glaubt, dem kann am Tag der offenen Tür am 27.08.22 von 14:00-18:00 Uhr das Gegenteil bewiesen werden. Die Türen öffnen sich für jeden, der neugierig ist. Es werden in lockerer Atmosphäre Tänze wie LineDance, Disco-Fox und Standard/Latein gezeigt. Wer sich traut, kann auch gerne in kurzen Lernsequenzen Grundschritte lernen und mittanzen.

Bereits eine Woche später fangen neue Kurse und Workshops an. Der Trainingsraum befindet sich in der Bahnhofstr. 42 in Brilon. Außerdem sind auf der Homepage www.tsg-brilon.de weitere Informationen zu finden.

Außerdem treten verschiedene Gruppen am 03.September beim Sauerland Hop im Rahmen des Altstadtfestes auf der Bühne des Briloner Marktplatzes auf.

Quelle: Emanuele Strick, Pressesprecherin

Fotocredits: AdobeStock 184154952

