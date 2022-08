Beliebtes Fotomotiv und neues Kleinod im Aktiv- und Vitalpark: Das Winterberger „Herz“

Idee und Initiative stammt von Erhard Löffler / 5000 Euro Gesamtkosten

Es gibt wohl nur ganz wenige Kurorte, deren Herzstücke so zentral liegen wie der im Jahr 2021 umfangreich neugestaltete Aktiv- und Vitalpark in Winterberg. Er ist mit seinen Angeboten sowie großflächigen Wiesenflächen und Sitzgelegenheiten nicht nur ein willkommenes Ausflugsziel für alle Generationen, Einheimische und Gäste gleichermaßen, er verbindet auf wunderbar entspannende Weise zudem Winterbergs Alt- und Innenstadt mit den Angeboten des Oversum, liegt unmittelbar am Brücken- und Schluchtenpfad sowie am Rothaarsteig und ist fußläufig problemlos sowie barrierefrei zu erreichen.

Es gibt wohl keine besseren Gründe, um diesem Herzstück tatsächlich noch ein i-Tüpfelchen in Form eines Herzens zu gönnen. Am vergangenen Mittwoch wurde dieses „Winterberger Herz“ offiziell durch Pastor Norbert Lipinski eingeweiht.

Fotoquelle: Quartiersmanagement Winterberg!

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon