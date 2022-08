Gevelinghausen: Fahrbahn-Sanierung in Montanusstraße und Sonnenhang

Montag, 5. September, bis Freitag, 16. September – Fahrbahn-Sanierung in Montanusstraße und Sonnenhang

Gevelinghausen. Weil die Stadt Olsberg dort Arbeiten zur Sanierung der Straßenfahrbahn durchführen lässt, kann es in den Straßen Sonnenhang und Montanusstraße in Gevelinghausen in der Zeit von Montag, 5. September, bis Freitag, 16. September, zu zeitweiligen Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr kommen. Über die unmittelbaren Einschränkungen werden die Anlieger durch das ausführende Unternehmen jeweils kurzfristig informiert.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Angelika Beuter-Sielemann, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon