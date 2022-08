Südwestfälische SPD-Abgeordnete besuchen Center Parcs in Medebach

Die Südwestfalentour ist jedes Jahr ein wichtiger Termin für uns Abgeordnete aus Südwestfalen

Die alljährliche Südwestfalentour der Abgeordneten aus Südwestfalen führte die Mandatsträger*innen und lokalen Amtsträger*innen in diesem Jahr unter anderem in den Hochsauerlandkreis nach Medebach. Dort besuchten sie am Montagnachmittag den Center Parcs Park Hochsauerland. Der Geschäftsführer Boris Ege freute sich sehr über den Besuch der Delegation. Bei einem Rundgang durch den Park schilderte er das Konzept des Parks und äußerte einige Wünsche wie zum Beispiel einen Ausbau der Fahrradwege, um die Region touristisch noch attraktiver zu gestalten.

„Die Südwestfalentour ist jedes Jahr ein wichtiger Termin für uns Abgeordnete aus Südwestfalen. In diesem Jahr fand die Tour bereits zum zehnten Mal statt und ich freue mich, dass neben Inge Blask MdL, Nezahat Baradari MdB und mir mit Luiza Licina-Bode als Bundestagsabgeordnete für Siegen-Wittgenstein, dem MdB für Hagen und den Ennepe-Ruhr-Kreis I Timo Schisanowski und der neugewählten Landtagsabgeordneten Christin-Marie Stamm für Olpe neue Abgeordnete dabei waren, die unsere Region seit den letzten Wahlen vertreten.“, so Dirk Wiese zur diesjährigen Südwestfalentour.

Insgesamt waren die Abgeordneten zwei Tage zusammen unterwegs. Dabei führte sie die Tour vom Container-Terminal in Kreuztal zum Verein für Christlich-jüdische Zusammenarbeit in Bad Laasphe über Winterberg ins Center Parcs nach Medebach und dann weiter nach Brilon, wo die Abgeordneten zusammen mit Vertreter*innen der Regionalratsfraktion über aktuelle politische Themen diskutierten. Am Dienstag besuchte die Gruppe Rüthen und machte sich dort bei einer Waldbegehung ein Bild von der Situation des Forstes. Alle Teilnehmer*innen zeigten sich am Ende begeistert von der zweitägigen Tour und nehmen viele neue Impulse mit nach Berlin und Düsseldorf.

Quelle: Leah Bartsch, Mitarbeiterin

Fotocredits: Büro Dirk Wiese

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon