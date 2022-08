Laufen. Tanzen. Kaufen. Brilon und seine Dörfer feiern das 33. Altstadtfest. Verkaufsoffener Sonntag am 4. September 2022

Weit über die Grenzen Brilons ist das Altstadtfest eine beliebte Veranstaltung

Weit über die Grenzen Brilons ist das Altstadtfest eine beliebte Veranstaltung. Organisiert vom Briloner Gewerbeverein – Fachausschuss „Prima Brilon“ – wird auch 2022 am ersten Septemberwochenende ein attraktives Programm aus Sport, Kultur, Familie und Shoppingvergnügen geboten.

Fachausschussvorsitzender Christian Leiße ist stolz auf die Programmvielfalt und lädt herzlich alle Gäste in die Briloner Altstadt ein: „Brilon bietet Ihnen die Bühne für Ihr ganz persönliches Altstadterlebnis im Schatten des historischen Rathauses. Gönnen Sie sich den besonderen Flair unserer historischen Stadt und besuchen Sie die Briloner Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen, die Ihnen zu diesem Wochenende einen bunten Strauß an Angeboten schnüren.“

Neben der Vorstellung des neuen Brilon-Gutscheins und dem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr weist der Vorstand auf den 12. Volksbank Firmenlauf am Freitagnachmittag und die Tanzveranstaltung „Sauerlandhop“ am Samstagmittag ab 13.30 Uhr auf dem Marktplatz hin. Thomas Mester (Leiter Brilon Kultour) hat ein buntes Kulturrahmenprogramm in die Stadt geholt: „Am Sonntag ist beispielsweise das Wall Street Theater in unserer Innenstadt aktiv – ein absolutes Highlight für die Besucher unseres Shoppingtages. Die Livebands am Freitag und Samstagabend werden die Altstadt in Schwung bringen.“ Auf dem Briloner Marktplatz freut sich an allen drei Tagen Michael Ester mit seiner Genussmeile auf die Altstadtfestbesucher. Abkühlung gibt es am Getränkewagen von Thomas Hillebrand. Auch die Briloner Gastronomen haben geöffnet und locken mit speziellen kulinarischen Angeboten zum Altstadtfest nach Brilon.

Am Sonntag werden die Vorstandsmitglieder des Fachausschusses PRIMA BRILON e.V. auf dem Marktplatz in einem Tiny House Fragen rund um die neue Gutscheinkarte beantworten.

