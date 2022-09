Brilon Kultour lädt ein – „Musik am Mittwoch“ – im Foyer Rathaus Brilon

Das Team von Brilon Kultour lädt nach der Sommerpause wieder herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ ein. Die Konzerte finden im Foyer Rathaus Brilon statt, solange die Baumaßnahmen in der Evangelischen Stadtkirche andauern. In dieser Konzertreihe geben einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles an jedem ersten Mittwoch im Monat ein Konzert mit einem aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit.

Am Mittwoch, 07. September 2022 um 19.00 Uhr wird der Männerchor 1868 Brilon abwechslungsreiche Chormusik präsentieren. Alle interessierten Zuhörenden sind herzlich zu diesem kostenlosen Konzert eingeladen.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: „Musik am Mittwoch“ startet wieder im Foyer Rathaus Brilon

Fotocredits: Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH/Klaus-Peter Kappest

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon