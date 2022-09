Verabschiedung ehemaliger Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Neben den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern waren hierzu auch die Ortsheimatpfleger der einzelnen Ortschaften geladen

Nach knapp zwei Jahren pandemiebedingter Verschiebung konnte am 31.08.2022 im Anschluss an die Ortsvorsteherdienstbesprechung die Verabschiedung der ehemaligen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern, die bis Ende der Wahlperiode 2020 im Amt waren, im Museum Haus Hövener stattfinden. Neben den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern waren hierzu auch die Ortsheimatpfleger der einzelnen Ortschaften geladen. Aus diesem Anlass wurde gleichzeitig Eberhard Pape als ehemaliger Ortsheimatpfleger in Hoppecke verabschiedet. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch bedankte sich herzlich bei allen Anwesenden für ihr großes Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz in den Dörfern.

Vor der Verabschiedung stellten Winfried Dickel und Carsten Schlömer das neue Dorfprojekt des Heimatbundes und des Museums Haus Hövener vor. Auf einer interaktiven Karte haben die Besucherinnen und Besucher des Museums nun die Möglichkeit virtuell die 16 Dörfer der Stadt Brilon in Texten und Bildern näher kennenzulernen. Die Inhalte der interaktiven Karte können jederzeit angepasst, für aktuelle Dorfgeschehnisse geändert und insgesamt um weitere Texte, Bilder und Videos ergänzt werden. Derzeit entstehen durch das Museum auch Videoaufnahmen, in denen Zeitzeugen zu unterschiedlichen Themen aus früheren Zeiten berichten.

Passend zu diesem Thema war auch Volker Gedaschke anwesend, der in seinem Buch „Die Dörfer der Stadt Brilon“ ebenfalls aufzeigt, was die einzelnen Dörfer und deren Gemeinschaft ausmacht und dass sich jedes Dorf durch seine individuelle Gestaltung, seinen eigenen Charakter und seinen besonderen Charme auszeichnet.

Das zuvor vorgestellte Buch wurde auch als Präsent für die verabschiedeten Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie des Ortsheimatpflegers gewählt. Im Anschluss fand im Museumsgarten noch ein kleiner Umtrunk mit kalten Getränken statt, der die Möglichkeit des gemeinsamen Austausches bot.

Bildunterschrift: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch mit den amtierenden sowie ehemaligen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern, Ortsheimatpflegern, Volker Gedaschke, Carsten Schlömer und dem 1. Beigeordneten der Stadt Brilon Reinhold Huxoll

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredits: Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon